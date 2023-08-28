Суд приговорил полковника ВСУ Храпача к пожизненному сроку за обстрел Донецка Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) вынес заочный приговор к пожизненному заключению командиру артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) полковнику Дмитрию Храпача за обстрел Донецка, который привел к гибели человека. Об этом в понедельник, 28 августа, заявила пресс-служба Главной военной прокуратуры и Следственного комитета (СК) РФ.

По данным СК, 30 декабря прошлого года по приказу Храпача произвели по меньшей мере шесть выстрелов из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и «Ураган» по жилому сектору Донецка. В результате этой атаки погиб военный следователь, подполковник юстиции Евгений Рыбаков.

«Суд заочно приговорил виновного к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима», - сказано в заявлении ГВП.

Напомним, несколько дней назад, 24 августа, Басманный суд Москвы заочно приговорил блогера Максима Каца* к восьми годам тюремного заключения за распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах (ВС) России.

*Физическое лицо, признанное в РФ иноагентом

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