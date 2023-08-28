Психолог Шувалова: признаком выгорания мамы является агрессия к ребенку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Психолог Лилия Шувалова рассказала о причинах эмоционального выгорания у мам. К сожалению, их может быть много. А начинается все со снижения социальной активности и изменения общего эмоционального фона.

Будучи веселой и активной, женщина превращается в молчаливую и замкнутую. Появляется безразличие ко всему, что ранее вызывало интерес. Наблюдается и перемена во внешности женщины (не в ее пользу): странная одежда, небрежный макияж, грязные волосы. Нет сил и желания выглядеть красивой и ухоженной.

Кроме того, с появлением малыша, мама постоянно испытывает дефицит сна, а это огромный стресс для мозга. К тому же женщине приходится не только воспитывать детей, готовить еду, создавать уют, но и работать наравне с мужчиной.

Если ей никто не помогает по дому, то, несомненно, это сказывается на ее здоровье, начинается депрессия. В это время женщина без надобности постоянно все чистит и моет, либо, наоборот, запускает свое жилище.

- Важным сигналом эмоционального выгорания является снижение либидо, хотя ранее таких проблем не наблюдалось. Недопонимание этих обстоятельств со стороны партнера еще более усугубляет эмоциональное состояние женщины, в ряде случаев прочно вбивая клин между супругами, - поясняет психолог в интервью для RuNews24.ru.

Бесспорно, самым страшным из симптомов эмоционального выгорания является ненависть и агрессия на собственного ребенка.

- Эгоизм близких и супруга могут привести к непоправимым последствиям, где главной жертвой становится беззащитный ребенок, - подытожила психолог Лилия Шувалова.