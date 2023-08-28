Уролог Антонов: повышение либидо афродизиаками может быть опасно Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Врач-уролог Константин Антонов рассказал о том, что сегодня распространены добавки и препараты со свойствами афродизиаков, которые лечат потенцию. Однако надо знать, что это только самовнушение, потому что действие препаратов до конца не изучено. Лечить потенцию растительными препаратами не рекомендуется.

Они снимают психологическую скованность, расширяют сосуды половых органов, поэтому чувствительность повышается. Но на сегодняшний день исследование некоторых натуральных афродизиаков, в том числе женьшеня, на повышение эрекции показало, что они не дают должного результата.

Мало того, могут возникнуть неприятные последствия: головная боль, бессонница, нарушения ЖКТ. При появлении таких симптомов, надо обратиться к специалисту.

- При снижении либидо важно обратиться к врачу за поиском причин этого состояния, так как оно может быть проявлением некоторых серьезных заболеваний, - советует уролог в беседе с «Газетой.Ru».

Оказывается, такой симптом может быть характерен для гормональных нарушений, болезни сердца, печени и даже онкологических заболеваний.

Ранее уролог Андрей Смерницкий назвал Life продукты, которые улучшают потенцию. Всем известно ,что углеводы в рационе мужчины вызывают ожирение. Это неблагоприятно для репродуктивной системы. А вот употребление граната с косточками, а также арбуза, руколы, улучшает сперматогенез, укрепляет иммунитет, отметил врач.