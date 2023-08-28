ТОР и АЗРФ Мурманской области насчитывает 214 резидентов

«По состоянию на конец первого полугодия 2023 года резидентами АЗРФ и ТОР в совокупности вложено в реализацию проектов более 190 млрд рублей, что составляет половину от запланированных инвестиций и создано почти 5 тысяч рабочих мест. Полностью введены в работу 24 проекта. А общий объем инвестиций, который будет вложен в экономику региона резидентами уже превышает 384 млрд рублей. Количество планируемых к созданию рабочих мест превышает 11,5 тысячи. В этом году планируется завершить проекты по созданию фабрики по убою и переработке атлантического лосося с производственной мощностью линии до 165 тонн готовой продукции в сутки. В Ура-Губе откроется морской перегрузочный комплекс СПГ. Также планируется установка многофункционального комплекса придорожного сервиса в селе Ловозеро, о котором просили жители», - заявил Андрей Чибис.

Заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова пояснила, что основная задача льготных режимов ТОР и АЗРФ заключается в оказании содействия в реализации проектов за счет государственной поддержки в виде налоговых льгот и преференций.

«Одной из таких преференций, является компенсация за счет средств федерального бюджета 75% исчисляемых страховых взносов за сотрудников, занятых на вновь созданных рабочих местах в рамках проекта. По состоянию на июнь 2023 данной формой поддержки воспользовались 22 резидента. Сумма возмещения за весь период реализации проектов составила 205 млн рублей», - рассказала о подробностях реализации проектов резидентов ТОР и АЗРФ и работе преференциальных режимов Ольга Кузнецова.

Среди инвесторов также востребована такая мера поддержки, как получение земельных участков под реализацию проектов без проведения торгов. Региональным министерством имущественных отношений с резидентами ТОР и АЗРФ уже заключено 264 договора аренды земельных участков. Общая площадь земельных участков, которые переданы в аренду под воплощение проектов, превышает 9,5 млн кв метров.

«Каждый третий проект реализуется в сфере туризма. Это вполне объяснимо, ведь турпоток в Мурманскую область продолжает расти. В 2022 году он превысил показатель 2021 на 11% и составил порядка 540 тыс. человек. За 4 года в Мурманскую область въехало более 1,8 млн человек, а доходы сферы туризма превысили 9,3 млрд рублей», - пояснила Ольга Кузнецова.

Проекты реализуются во всех основных муниципалитетах Мурманской области. Не исключение закрытые административно-территориальные образования, например, такие как ЗАТО Североморск и ЗАТО Видяево.

Среди уже воплощенных проектов - центр строительства крупнотоннажных морских сооружений компании «Новатэк-Мурманск», производственная площадка компании «Ренейссанс Арктик», панорамный ресторан «Плато», рыбоперерабатывающий завод «Терский берег», многофункциональный комплекс придорожного сервиса Атлас на трассе Мурманск-Печенга и другие.

Резиденты АЗРФ в этом году ввели в эксплуатацию целый ряд туристических объектов. Близок к завершению комплекс перегрузки угля «Лавна». Продолжается воплощение проекта развития Ковдорского ГОКа. Здесь уже создано 113 рабочих мест.

До конца года должны ввести в эксплуатацию морской порт Витино для перевалки нефтепродуктов. Также планируется полностью завершить реализацию проекта по созданию в Ура-Губе Мурманской области морского перегрузочного комплекса СПГ.

В Ловозере ожидается открытие знакового объекта — многофункционального комплекса придорожного сервиса Атлас-Ловозеро.

«Хотелось бы отметить, что, не смотря на все сложности, с которым столкнулся наш бизнес в настоящее время, реализация проектов продолжается и количество резидентов не перестает расти. Немалой заслугой этого является эффективная работа наших институтов поддержки «КРДВ Мурманск» и «Корпорации развития Мурманской области», готовых прийти на помощь инвестору в любой даже самой сложной ситуации», - подчеркнула Ольга Кузнецова.