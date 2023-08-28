Педиатр Казаринова: в начальной школе дети должны пройти шесть врачей Фото: Михаил ФРОЛОВ

С самого рождения ребенка родители показывают кроху врачам, чтобы убедиться, что малыш растет и развивается как надо. Такой контроль за детьми позволяет формировать здоровое поколение. Врач-педиатр Злата Казаринова рассказала, у каких врачей обязательно должны наблюдаться дети до 10 лет.

Список формируется приказом N514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних». Для каждого возраста он свой. Если у ребенка есть хронические заболевания, то он должен ежегодно посещать узких специалистов по профилю своего заболевания.

Также ежегодно надо проходить обследование у эндокринолога и паразитолога. По словам педиатра, необходимо каждый год обследовать щитовидную железу, потому что часто дети страдают дефицитом йода.

Это влечет за собой серьезные последствия: узлы, кисты и злокачественные новообразования (хотя осмотр у детского эндокринолога подразумевается только в 10, 15, 16, 17 лет).

Важно 2 раза в год сдавать анализы кала на яйца глистов и цисты простейших. А вот педиатра и стоматолога нужно пройти в 8 лет. В 10 лет к этому списку добавляются детский невролог, эндокринолог, травматолог-ортопед и офтальмолог, пояснила специалист. «Газете.Ru».

В начальной школе ребенок должен посетить шесть врачей.

Тем временем, в России предложили ввести тестирование на наркотики для школьников. Это, по мнению авторов инициативы, убережет подрастающее поколение от пагубной привычки. Но разрешение должны давать только родители, пишет газета "Известия".