Масштабный сбой в системе управления воздушным движением произошел в Британии Фото: Иван ВИСЛОВ

Серьезный сбой в системе обеспечения безопасности полетов и управления воздушным движением произошел утром в понедельник, 28 августа, по всей Великобритании, из-за чего возможны отмены, а также задержки рейсов. Об этом заявили шотландская авиакомпания Loganair.

«Произошел общесетевой сбой в компьютерных системах управления воздушным движением Великобритании. Хотя мы надеемся, что сможем выполнять большинство рейсов внутри Шотландии … международные рейсы могут совершаться с задержками», - сказано в предупреждении компании, которая базируется в аэропорту Глазго.

Тем временем в Национальной службе управления воздушным движением Великобритании отметили, что на данный момент эксперты стараются устранить возникшие неполадки. В службе отмечают, что сейчас испытывают технические проблемы, из-за чего решили ограничить движение летательных аппаратов.

«Инженеры работают над поиском и устранением проблем», - сказано в заявлении Национальной службе управления.