Дизайнер рассказала, как организовать рабочее место для школьника

Школьникам нужно отдельное рабочее место Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Каникулы заканчиваются, а это значит, что скоро дети пойдут в школу. Однако, только портфеля и учебников ребенку не достаточно — в квартире для школьника необходимо оборудовать специальное рабочее место, об этом «Газете.ru» рассказала дизайнер Светлана Косарева.

- Расположить рабочий стол стоит максимально близко к источнику окну, а для ребят, которые активно растут, выбирать столы и стулья с регулировкой высоты — так детям всегда будет удобно сидеть за столом, - отметила дизайнер.

Она также предложила владельцам малогабаритных квартир вместо обычного подоконника установить широкую столешницу, а полки для хранения учебников спрятать под нее. Такое решение поможет сэкономить место, считает дизайнер.

Ранее телеканал «360» сообщил, что соблюдение режима питания и сна поможет увеличить работоспособность школьников. Четкий тайминг поможет детям сформировать позитивное отношение к учебе. Кроме того, распорядок дня положительно повлияет на общее самочувствие школьника.

По данным телеканала «Москва 24», школьники начнут учиться по-новому уже через несколько дней – по единой федеральной программе. Пособия по всей стране у всех будут одинаковые. В новых учебниках по истории появятся главы о СВО.