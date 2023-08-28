Глава зернового союза РФ заверил, что стране не грозит голод Фото: Иван МАКЕЕВ

Эксперты предупреждают, что из-за засухи и плохих погодных условий Европа может прийти к продовольственному кризису. Глобальная нехватка воды только усугубит ситуацию, снижая урожайность. Учитывая все это, последствия могут быть плачевными.

В Германии, например, из-за жары выступили "камни голода" в Эльбе. Это, своего рода, предвестники плохого урожая. Британцы тоже опасаются, что могут остаться без овощей и фруктов по той же причине.

Пока Европу лихорадит, в России с продуктовой безопасностью все спокойно.

Как рассказал Царьграду президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский, 2023 год может стать рекордным по сбору урожая зерновых.

- Уборка показывает неплохие результаты по целому ряду регионов. Таким образом, проблемы Европы никоим образом Россию не затрагивают, - заключил Злочевский.

Тем временем, недостаток воды может ударить не только по урожаю, но и по питьевым источникам европейцев. Поэтому обмелевшие реки, недостаток снега зимой и засуха могут почти наверняка гарантировать Европе энергокризис. Ведь есть риск, что и сохранившиеся АЭС остановятся из-за нехватки или перегрева воды в охлаждающих водохранилищах, передает телеканал "360".