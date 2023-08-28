Россиянам рассказали о наиболее надежных валютах для вложений Фото: Shutterstock

Даже несмотря на то, что объемы торгов лирой, драмом и тенге растут, на данный момент не стоит рассматривать эти валюты в качестве надежных для вложений. Таким советом поделился финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с «Лентой.ру».

— Уверенности в том, что курс этих валют будет очень стабильным по отношению к рублю, пока нет, поэтому рассматривать их в качестве защитного актива преждевременно, — подчеркнул эксперт.

Беляев подчеркнул, что наиболее надежными валютами по-прежнему остаются евро и доллар, а в последнее время в этот список добавился и юань. Несмотря на их надежность, в данный момент на них не получится заработать, но можно рассмотреть их в качестве защитного актива.

В это же время идет много разговоров о возможном появлении валюты БРИКС, которая станет альтернативой доллару. Глава Минфина России Антон Силуанов рассказал, что в мире уже есть тенденция отказа от торговли в долларах и все чаще упор в сделках идет на национальные валюты. Слова министра привел Пятый канал.

В данной ситуации, для россиян стали наиболее выгодными банковские вклады и депозиты в рублях, поскольку государственные банки предлагают хорошие проценты из-за повышения ключевой ставки. Такой совет дала финансовый консультант Алена Никитина, который опубликовал телеканал «360».

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Почему подорожал бензин и что будет дальше с ценой на топливо (подробнее)