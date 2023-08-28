Эксперт топливного рынка спрогнозировала рост цен на АЗС

Цены на бензин могут вырасти Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Цены на бензин могут вырасти на несколько процентов, это связано с колебаниями на товарно-сырьевой бирже. Такое мнение высказала изданию РИАМО эксперт топливного рынка Анастасия Бунина.

- Стоимость бензина на АЗС может вырасти еще на несколько процентов. Повышение цен обусловлено колебаниями на товарно-сырьевой бирже, - считает Бунина.

Ранее «Известия» сообщили, что , цены на дизельное топливо бьют глобальные рекорды. Похожая ситуация наблюдается сразу в нескольких уголках земного шара. Причинами топливного кризиса стали высокий спрос на дизель в Китае, а также введенный в начале этого года запрет на поставки этого нефтепродукта из России в Европу. Усугубили ситуацию закрытие множества нефтеперерабатывающих заводов в США и нестабильность цен на нефть.

RT отмечало, что национальная ассоциация грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» просит ввести в России госрегулирование цен на дизельное топливо, а также зафиксировать его стоимость.

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