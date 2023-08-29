В нескольких регионах России ожидаются ночные заморозки Фото: Виктория Гаврик

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о том, что в ряде регионов России ожидаются ночные заморозки. Об этом сообщает ТАСС.

В Нижегородской области в ночное время суток может похолодать до -1 градуса, также понижение температуры ожидается на юге Урала, в Забайкалье похолодает до минус двух градусов.

При этом, в Алтайском крае, Хакасии и Красноярске, а также в Иркутской и Кемеровской областях средняя температура воздуха будет выше 30 градусов в течение всей рабочей недели, в Тыве - более 35 градусов. Температура будет выше климатической нормы на 7-9 градусов.

"Это тоже опасное явление, такая жаркая погода нехарактерна и оказывает негативное влияние на человека", - заявил он.

По словам Вильфанда, в Краснодарском крае и Крыму воздух прогреется на 2-3 градуса выше нормы ( от +29 до +34 градусов). Столбик термометра в Феодосии задержится на отметке + 25 градусов, Алуште и Ялте +26, в Туапсе и Геленджике +27, а в Сочи + 28 градусов

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какую погоду ждать в сентябре. Первый месяц осени порадует жителей Москвы и Подмосковья теплом.