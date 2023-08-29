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НовостиПолитика29 августа 2023 2:09

Макгрегор назвал конфликт на Украине провальной попыткой США уничтожить Россию

Экс-советник главы Пентагона заявил, что Запад серьезно ошибся, рассчитывая на поражение России
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Макгрегор назвал конфликт на Украине провальной попыткой США уничтожить Россию

Макгрегор назвал конфликт на Украине провальной попыткой США уничтожить Россию

Фото: Александр КОЦ

Украинский конфликт является провальной попыткой стран Запада уничтожить Россию, считает экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Об этом он заявил в интервью Youtube-каналу Redacted.

По его словам, США в момент начала конфликта на Украине были в восхищении, поскольку они пришли к ошибочному предположению, что это их возможность уничтожить Россию.

Макгрегор добавил, что западные страны серьезно просчитались, рассчитывая на поражение российской армии. В апреле, когда союзники Киева убедили Зеленского в отказе от идеи мирных переговоров, войска РФ сменили тактику и перешли в масштабную оборону. Во время этого ВСУ понесли колоссальные потери, заключил эксперт.

Также бывший советник главы Пентагона предположил, что после разгрома украинских войск в наступлении президент Украины Владимир Зеленский может сбежать из страны.