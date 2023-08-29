Макгрегор назвал конфликт на Украине провальной попыткой США уничтожить Россию Фото: Александр КОЦ

Украинский конфликт является провальной попыткой стран Запада уничтожить Россию, считает экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Об этом он заявил в интервью Youtube-каналу Redacted.

По его словам, США в момент начала конфликта на Украине были в восхищении, поскольку они пришли к ошибочному предположению, что это их возможность уничтожить Россию.

Макгрегор добавил, что западные страны серьезно просчитались, рассчитывая на поражение российской армии. В апреле, когда союзники Киева убедили Зеленского в отказе от идеи мирных переговоров, войска РФ сменили тактику и перешли в масштабную оборону. Во время этого ВСУ понесли колоссальные потери, заключил эксперт.

Также бывший советник главы Пентагона предположил, что после разгрома украинских войск в наступлении президент Украины Владимир Зеленский может сбежать из страны.