Минобороны сообщило об уничтожении двух беспилотников над Тульской областью Фото: REUTERS

В российском Министерстве обороны во вторник, 29 августа, сообщили об уничтожении двух беспилотников над Тульской областью.

В военном ведомстве отметили, что попытка киевского режима атаковать объекты на территории РФ беспилотниками была пресечена российскими военными ранним утром. БПЛА уничтожены средствами противовоздушной обороны (ПВО).

"Беспилотные летательные аппараты были уничтожены дежурными средствами ПВО над территорией Тульской области", - сообщили в Минобороны.

Также поздним вечером 28 августа Минобороны заявляли об уничтожении двух беспилотников над территорией Белгородской области.

Между тем, российские артиллерийские расчеты отряда специального назначения выявили и уничтожили украинскую пехоту. Это произошло при попытке противником контратаковать в районе Клещеевки под Артемовском. Артиллеристы нанесли точный удар сразу после получения координат ВСУ.