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НовостиПолитика29 августа 2023 5:43

Российские войска уничтожили эшелон ВСУ с боеприпасами на Донецком направлении

В результате было уничтожено около 30 бойцов ВСУ и до 10 единиц техники
Роман ПОЛОСИКОВ
Российские войска уничтожили эшелон ВСУ с боеприпасами на Донецком направлении

Российские войска уничтожили эшелон ВСУ с боеприпасами на Донецком направлении

Фото: Александр КОЦ

На Донецком направлении российские войска ракетным ударом ликвидировали воинский эшелон украинской армии с артиллерийскими боеприпасами. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

— Разведывательным подразделением российских вооруженных сил было выявлено прибытие воинского эшелона с артиллерийскими боеприпасами на станцию разгрузки, — рассказали в ведомстве.

В результате ракетного удара по украинскому эшелону удалось уничтожить вагоны с боеприпасами для артиллерии, а также до 30 бойцов Вооруженных сил украины и около десяти единиц военной техники.

Ранее стало известно, что российская группировка «Юг» при непосредственной поддержке артиллерии и авиации, отразила две атаки ВСУ неподалеку от Клещеевки и Красногоровки на Донецком направлении.

В результате провальных попыток, противник потерял до 185 бойцов, а также три бронированные машины, польскую САУ «Krab» и два автомобиля. Помимо этого, удалось уничтожить боевую машину РСЗО «Град».