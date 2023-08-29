Шесть человек пострадали в результате ДТП на трассе в Свердловской области

Восемь человек пострадали в результате ДТП на трассе в Свердловской области Фото: Сергей ГАПОН

В результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Свердловской области пострадали шесть человек, включая подростка. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения региона.

Авария произошла на 56-м километре федеральной автодороги Екатеринбург — Шадринск — Курган, неподалеку от деревни Черноусово, уточняет областное УГИБДД. Шестерым пострадавшим понадобилась госпитализация, в том числе и подростку. Два человека поступили в реанимацию в тяжелом состоянии и находятся под постоянным наблюдением врачей.

— Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте ппоисшествия, движение транспорта не затруднено. По факту ДТП органы внутренних дел проводят проверку, — сказано в сообщении УГИБДД.

Ранее стало известно о ДТП в Новой Москве, в котором пострадали шесть детей. Водитель минивена не справился с управлением и врезался в столб. В результате аварии сам водитель не пострадал, а дети были доставлены в медучреждение. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все причины и обстоятельства происшествия.