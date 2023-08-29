СК завел уголовное дело по статье убийство после смерти школьницы на Урале Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет России по Свердловской области возбудил уголовное дело об убийстве после смерти 16-летней школьницы в Каменске-Уральском. Об этом «КП-Екатеринбург» стало известно из пресс-службы ведомства.

— Для того, чтобы наиболее тщательно установить все обстоятельства случившейся трагедии по данному факту... возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство), — рассказали в Следственном комитете.

Одним из поводов для возбуждения дела об убийстве стало видео с одной из камер, на котором видно мужчину на велосипеде, который преследует девушку, а после бежит в лес. Отец школьницы тоже считает, что его дочь убили.

Напомним, что тело 16-летней девушки нашли в овраге в 10-20 метрах от тротуарной дорожки еще девятого августа. Отец погибшей заявил, что после экспертизы стало известно, что школьница умерла от передозировки синтетическим наркотиком.