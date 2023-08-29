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НовостиПроисшествия29 августа 2023 7:40

СК завел уголовное дело по статье убийство после смерти школьницы на Урале

Следователи будут прорабатываться различные версии произошедшего
Роман ПОЛОСИКОВ
СК завел уголовное дело по статье убийство после смерти школьницы на Урале

СК завел уголовное дело по статье убийство после смерти школьницы на Урале

Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет России по Свердловской области возбудил уголовное дело об убийстве после смерти 16-летней школьницы в Каменске-Уральском. Об этом «КП-Екатеринбург» стало известно из пресс-службы ведомства.

— Для того, чтобы наиболее тщательно установить все обстоятельства случившейся трагедии по данному факту... возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство), — рассказали в Следственном комитете.

Одним из поводов для возбуждения дела об убийстве стало видео с одной из камер, на котором видно мужчину на велосипеде, который преследует девушку, а после бежит в лес. Отец школьницы тоже считает, что его дочь убили.

Напомним, что тело 16-летней девушки нашли в овраге в 10-20 метрах от тротуарной дорожки еще девятого августа. Отец погибшей заявил, что после экспертизы стало известно, что школьница умерла от передозировки синтетическим наркотиком.