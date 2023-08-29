Обновленный Superjet совершил первый полет на франко-российских двигателях

Фото: ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация» (ОАК).

Свой первый полет совершил опытный образец самолета Superjet New, обновленной версии Sukhoi Superjet 100. Об этом во вторник, 29 августа, заявили в Ростехе, головной компании производителя лайнера ПАО «Яковлев», отметив, что была подтверждена стабильная работа всех российских систем, а также управляемость и устойчивость в воздухе.

Полета, продолжительность которого составила 54 минуты, прошел на высоте до 3000 м, а в полете самолет разгонялся до 343 км/ч. Кроме того, SJ-100 произвел «посадку на облако», а также заход на посадку, выполнив уходом на второй круг.

В обновленном Superjet было примерно 40 систем и агрегатов. В Минпромторге РФ отметили, что новый самолет совершил полет на франко-российских двигателях Sam146, оборудованных нынешний Sukhoi Superjet 100 (SSJ100). В «Ростехе» пояснили, что это нужно для «ускорения программы испытаний».

Напомним, SJ-100 стал импортозамещенной версией ближнемагистрального SSJ100, который на 70% состоит из иностранных комплектующих. По данным специалистов, разработка данного самолета обойдется в 120–130 млрд руб. В данную сумму входит также создание российского двигателя ПД-8.