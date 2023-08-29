Летний турпоток в зарубежные страны вырос на 17% - аналитики МегаФона

Россияне активнее стали посещать зарубежные страны для летнего отдыха, но география их интереса изменилась. Фото: Олег ЗОЛОТО

Россияне активнее стали посещать зарубежные страны для летнего отдыха, но география их интереса изменилась. По сравнению с летом прошлого года туристы чаще выбирали страны Ближнего и Среднего Востока, чем европейские маршруты. Растет популярность Африки: в топ-5 стран для летнего отпуска вернулся Египет, а число путешественников в Тунис выросло в 3,5 раза.

С 1 июня по 25 августа поток российских туристов, выезжающих за границу, вырос на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, проанализировав обезличенные данные абонентов в роуминге.

Турция по-прежнему остаётся самым популярным направлением у россиян. В этом году страна приняла на 27% больше путешественников, чем прошлым летом. Однако востребованность «восточного» направления связана не только с турецким отдыхом: Объединённые Арабские Эмираты, несмотря на дневную температуру воздуха в Дубае, Шардже и Абу-Даби в 40 градусов, посетили на 37% больше россиян.

Среди популярных направлений для туризма на Ближний и Средний Восток россиян также заинтересовал отдых в Иране (+115%) и Саудовской Аравии (+123%). В результате по общему числу туристов Ближний и Средний Восток обошел страны Европы.

При этом, как отмечается, турпоток в Европу также увеличился, но стал куда скромнее общего роста зарубежных поездок россиян – всего на 15%. Растущими направлениями для летнего досуга в этой части света стали Италия (+43% туристов против лета 2022 года), Испания (+36%), Франция (+33%), Германия (+33%) и Греция (+25%). Эти страны по-прежнему входят в топ-10 привлекательных для россиян локаций.