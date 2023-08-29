Видео первого полета импортозамещенного самолета SJ-100 показал Минпромторг РФ

Образец российского самолета SJ-100, который собрали в Комсомольске-на-Амуре, совершил свой первый полет Фото: Объединенная авиастроительная корпорация

Министерство промышленности и торговли России опубликовало видео первого полета импортозамещенного самолета SJ-100.

Лайнер, оснащенный российскими системами, провел в воздухе 54 минуты. Самолет летел на высоте до трех тысяч метров и на скорости до 343 км/час. Его пилотировал экипаж в составе летчиков-испытателей Леонида Чикунова и Дмитрия Деменцева, в состав экипажа также входил инженер-испытатель Денис Велижанин.

Напомним, недавно созданный образец российского самолета SJ-100, который собрали в Комсомольске-на-Амуре, совершил свой первый полет. Во время испытания проверили его стабильную работу, управляемость и устойчивость. Этот борт полностью создан из деталей отечественного производства.

Во время полета пилоты проверили, насколько лайнер устойчив и управляем, как хорошо работает автоматическое регулирование давления в кабине. Испытатели также посадили борт «на облако».

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