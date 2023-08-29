35% российских школьников заявили, что не против, чтобы уроки вели роботы Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

У каждого из нас воспоминания о детстве связаны со школой. Сегодня, на пороге нового учебного года, российские школьники признаются, им нравится посещать учебное заведение (45%). А вот не любят школу 11% детей.

Большинство (74%) школьников хотели бы изучать нейросети и технологии на основе искусственного интеллекта. Кстати, 35% школьников желают, чтобы их обучали учителя-роботы.

Образование в приоритете для 8% школьников (7-13 лет) и а в возрастной категории от 14 до 18 лет - у 27% респондентов.

Кем хотят стать российские школьники:

Врачом - 12%,

Программистом – 8%,

Дизайнером или художником - 7%,

Ветеринаром или полицейским - 4%,

Инженером - 3%,

Военным, поваром или тренером - 2%.

Кстати, 11% школьников планируют начать работать сразу после окончания школы.

Это показал опрос, проведенный Mediacom.Expert с помощью онлайн-панели Anketolog.ru среди школьников от 6 до 18 лет, с которым ознакомилась «Газета.Ru».

Ранее, психолог Екатерина Боровец рассказала, как родителям поддержать первоклассников, которые испытывают большой стресс перед школой. Вот советы от эксперта, которые приводит Life.

Родителям нужно лично познакомиться с первой учительницей, понять ее характер, стиль работы. Заранее ответьте на вопрос, как ваш ребенок воспринимает информацию. если есть сложности, предложите ему выделять цветом важные детали, тогда учеба станет комфортнее.

Дайте первокласснику понять, что вы всегда рядом и поддержите в непростых ситуациях. Позвольте сыну или дочери самостоятельно выбрать школьные аксессуары.