В Кузбассе по инициативе губернатора Сергея Цивилева запретят продажу энергетиков детям

В Кузбассе ограничат продажу энергетиков несовершеннолетним. Фото: Владислав КОМЯКОВ.

В Кузбассе официально запретят продавать детям энергетики. Закон о введении ограничений на реализацию несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков 29 августа сразу в двух чтениях принял региональный парламент. Инициатором разработки законопроекта стал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

«Защита наших детей, в том числе забота об их здоровье - наша первоочередная задача. Они не всегда сами могут осознать опасность каких-то действий, в том числе употребления энергетиков. Ко мне неоднократно обращались родители подростков, в частности, этот вопрос подняли зрители прямой линии в конце июля», - отметил глава региона.

Федеральным законодательством продажа энергетических напитков никак не регулируется. Региональный закон с 1 марта 2024 года вводит запрет на продажу энергетиков лицам до 18 лет. Кроме того, закон ограничит торговлю тонизирующими напитками через автоматы в образовательных и медицинских учреждениях.