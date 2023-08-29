Российские ПВО перехватили ракету «Нептун» и 27 украинских беспилотников Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Министерстве обороны РФ во вторник, 29 августа, заявили, что за прошедшие сутки российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили противокорабельную ракету «Нептун», а также 27 беспилотников украинских войск.

«Средствами противовоздушной обороны перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, противокорабельная ракета „Нептун“ и две противорадиолокационные ракеты HARM», - заявили в российском военном ведомстве.

Ранее появилось сообщение о том, что артиллерийские расчеты отряда специального назначения Вооруженных сил (ВС) России выявили и уничтожили пехоту украинских войск. Как уточнялось, это произошло при попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) контратаковать в районе Клещеевки под Артемовском.

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