Автобус с украинцами попал в ДТП в Румынии, пострадали 15 человек Фото: REUTERS

В румынском городе Нэводарь автобус с гражданами Украины на полной скорости врезался в ограничитель высоты. В результате происшествия пострадали 15 человек, среди которых двое детей. Об этом рассказал глава департамента по чрезвычайным ситуациям МВД Румынии Раед Арафат в эфире телеканала Antena-3.

— В Нэводаре произошло ДТП, рейсовый автобус с Украины на полной скорости проехал через ограничитель высоты. В автобусе находились 45 человек, в основном все граждане Украины. Водитель потерял бдительность, травмы получили 15 человек, в том числе двое детей, — рассказал Арафат.

Также он подчеркнул, что восемь пострадавших госпитализированы в медучреждения Констанцы, но жизни людей ничего не угрожает, а все они получают квалифицированную помощь специалистов. Отмечается, что во время аварии автобус возвращался в Киев.

Ранее стало известно, что украинцы в Польше избили местных за отказ кричать нацистские лозунги. Инцидент произошел в Варшаве, а местная полиция задержала бунтарей, однако после профилактической беседы их отпустили.