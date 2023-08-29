Политолог Блохин: США не могут дать Украине гарантии безопасности без участия РФ Фото: REUTERS

Соединенные Штаты не смогут дать Украине каких-либо гарантий безопасности без переговоров с Россией. Таким мнение поделился политолог Константин Блохин в беседе с «Лентой.ру».

— США хотят дать Украине гарантии безопасности без согласования с Москвой — главного участника специальной военной операции. Какие гарантии безопасности можно дать Украине без Москвы?, — подчеркнул Блохин.

В это время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что планирует получить от США гарантии безопасности по израильской модели, которая включает не только оружие и финансирование.

При этом Зеленский считает, что эта поддержка не будет зависеть от результатов выборов президента. Слова президента опубликовал телеканал «360».

Несмотря на постоянные заявления о возможной активизации украинского наступления, украинские власти скорее выдают желаемое за действительное, а никаких предпосылок для успешных операций ВСУ и вовсе нет. Такое мнение выразил первый министр госбезопасности ДНР полковник запаса ФСБ Андрей Пинчук в беседе с «Царьградом».