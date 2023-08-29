Педиатр Казаринова: успокоительные препараты вредят детям Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Врач-педиатр Злата Казаринова предупредила родителей, что не стоит давать детям успокоительные. Она отметила, что даже растительные препараты мало изучены и лучше обойтись без них. в том числе, перед сдачей ОГЭ и ЕГЭ, перед контрольной работой.

Если ребенок становится спокойным после их приема, то скорее всего, это эффект плацебо. Исключения составляют нейролептики, антидепрессанты и транквилизаторы. Их применяют исключительно по рецепту врача.

Прежде чем давать ребенку успокоительные, лучше поговорите с ним о том, что ему интересно и настройте на положительные эмоции, которые несут радость, оптимизм и желание преодолевать все сложности. Только в крайних случаях следует посетить детского психолога.

Стоит обратить особое внимание на перемену поведения школьника. Ребенок замкнулся или стал слишком возбужденным. Это тоже сигнал тревоги.

- Если у ребенка возникла хроническая усталость, регулярная бессонница, нарушения пищевого поведения он почти перестал есть или, наоборот, стал есть больше нужного, следует обратиться к психологу как можно скорее, - пояснила специалист «Газете.Ru».

Тем временем, психолог Александра Аныкина заявила, что наказания — как физические, так и эмоциональные — неэффективный метод воспитания, так как они не приводят к изменению поведения ребенка. В беседе с Пятым каналом она отметила, что такие меры разрушают доверие к родителям, без которого невозможно счастливое детство.