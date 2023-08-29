Общественные инициативы со всей России обсудили на форуме «Сообщество» в Самаре

Для очного участия в мероприятии зарегистрировались более 2 тысяч человек из 71 региона РФ. Фото: Дмитрий БУРЛАКОВ

В Самаре 29 августа стартовал форум Общественной палаты РФ «Сообщество». В нем участвуют представители федеральных и региональных органов власти и местного самоуправления, активисты, некоммерческие организации, социальные предприниматели, представители бизнес-сообщества. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил, что тема форума «Гражданское общество России – основа развития» является определяющей.

— Мы в Самарской области по-другому и не мыслим. По вопросам развития нашего региона, создания условий для улучшения жизни, конечно же, советуемся с людьми. Мы собрали более 900 тысяч предложений от людей при формировании стратегии развития области. Она дополняется и сейчас проходит актуализацию во всех муниципалитетах, — рассказал глава региона.

Волонтерское движение Самарской области традиционно занимает лидирующие позиции в России. В регионе 4,5 тысячи НКО и с большим вниманием относятся ко всем идеям, которые высказываются в обществе. Был создан специальный ресурсный центр по поддержке оформления общественных инициатив.

НКО региона успешно участвуют в конкурсах фонда президентских грантов и президентского фонда культурных инициатив. Самарская область входит в десятку лидеров среди регионов страны. В прошлом году регион оказался в первой тройке по числу победителей и объему полученных президентских грантов.

Для очного участия в мероприятии зарегистрировались более 2 тысяч человек из 71 региона РФ – представителей гражданского общества и органов власти. Помимо этого, еще около 600 человек участвуют в онлайн-формате.

На форуме представлены НКО различного профиля. Таким образом общественники, работающие во всех сферах социальной реальности, могут рассказать, с какими трудностями сталкиваются, и совместно с представителями власти подумать, как их преодолеть.

Секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева отметила, что все инициативы и предложения, которые появятся во время обсуждения, будут вынесены на рассмотрение в рамках итогового форума «Сообщество», который пройдет в Москве в ноябре текущего года.