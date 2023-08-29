Юрист рассказал, как правильно оформить документы для развода

Иногда супруги делят не только имущество, но и детей Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Бракоразводный процесс — процедура не из легких, особенно если супругам приходится делить совместно нажитое имущество и устанавливать порядок общения с детьми. Чтобы получить развод быстрее и без лишних проблем, необходимо правильно оформить документы, об этом «Ридусу» рассказал юрист Петр Гусятников.

- Часто для того, чтобы подать исковое заявление о разводе, люди скачивают шаблоны из интернета. Но там описываются причины, которые подтолкнули супругов к разводу, указываются даты. Чтобы максимально защитить свои интересы, всего этого писать не нужно, - уверен юрист.

Гусятников считает, что иск должен быть предельно лаконичным, например таким: «Я хочу развестись. Прошу мой брак расторгнуть».

Ранее KP.RU сообщало, что споры часто возникают в случаях, когда в период брака работал только один из супругов, а другой занимался домашним хозяйством. Под раздел попадают не только квартиры и дома, автомобили, драгоценности, но вообще любое имущество: от кухонного гарнитура и холодильника до комплектов постельного белья. Если бывшим мужу и жене не удалось самостоятельно договориться, кто заберет эти вещи, то придется обращаться в суд.