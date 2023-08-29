Врач Прокофьев предупредил об опасности ротавируса Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Заведующий медицинской частью, врач общей практики Денис Прокофьев предупредил россиян об опасности ротавируса, который можно подхватить, отдыхая на море.

Не стоит считать этот недуг безобидным заболеванием, ведь последствия могут быть самыми серьезными.

Ранее семилетняя девочка впала в кому из-за ротавируса, которым заболела на море в Турции. Недуг попадает в ЖКТ, проходит тонкий и толстый кишечник.

- Попадая в тонкий кишечник, он нарушает всасывание жидкости... Есть различные степени обезвоживания. Самая термальная - это четвертая стадия, когда фактически человек теряет 9% от массы тела, объема жидкости, - говорит врач Царьграду.

В таких случаях человек оказывается в реанимации. А исход может быть даже смертельным.

Самые высокие риски подстерегают человека из-за грязной воды и немытых фруктов. Так что очень важно соблюдать правила гигиены.

Бороться – это в первую очередь, солевые растворы, энтеросорбенты, - заключил специалист.

Если турист заразился ротавирусной инфекцией, ему необходимо обратиться в страховую компанию. В пакетных турах всегда действует страховка.

- Могут прислать врача из отеля, который проведет осмотр. Если состояние оценивают как плохое, то вызывают скорую и везут в клинику. Страховка покрывает лечение, - сказала телеканалу "360" руководитель турагентства Go Travel Наталия Ансталь.

Сумма страхового покрытия на человека зависит от программы тура, могут также возместить траты на лекарства.