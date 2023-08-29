Пропавшая фигуристка Алина Горбачева найдена живой в кинотеатре Фото: Мария ЛЕНЦ

Пропавшая фигуристка Алина Горбачева была найдена живой в кинотеатре. В настоящий момент ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

"При координирующей роли прокуратуры Москвы местонахождение 16-летней спортсменки установлено в кинотеатре одного из торговых центров." - сообщается в телеграм-канале прокуратуры Москвы.

Источник KP.RU уточнил, что спортсменку нашли в ТРЦ Vegas Крокус Сити около стации метро Мякинино

По предварительной информации в отношении девочки не было совершено никаких противоправных действий.

Напомним, ранее 29 августа в Москве пропала российская фигуристка Алина Горбачева. Спортсменка исчезла после тренировки в районе Волоколамского шоссе, а позже ее вещи были найдены на Покровской набережной.

Сообщалось, что на последней тренировке Горбачева поссорилась со своим тренером Софьей Федченко, к поискам спортсменки оперативно подключились кинологи и волонтеры из группы “ЛизаАлерт”.