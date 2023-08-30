Минобороны РФ: 30 августа Киев пытался атаковать БПЛА объекты на территории России Фото: REUTERS

Минобороны РФ в Telegram-канале сообщило, что ночью 30 августа пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотниками самолетного типа по объектам на территории России.

В военном ведомстве отметили, что три украинских беспилотника были сбиты ПВО над территорией Брянской области и еще один БПЛА над территорией Орловской области.

Как писал сайт KP.RU, Владимир Рогов сообщил, что 20 украинских беспилотников участвовали в атаке на аэропорт Пскова. Один из дронов упал на топливозаправочный комплекс.

По словам политика, нельзя исключать, что беспилотники могли запустить с территорий стран Прибалтики.

Напомним, четыре самолета Ил-76 были повреждены в Пскове после атаки украинских беспилотников.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что, предварительно, жертв нет, масштаб разрушений уточняется. Более подробную информацию он пообещал предоставить после заседания оперативного штаба.