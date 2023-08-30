Минобороны РФ: В Черном море уничтожены четыре катера и украинский десант Фото: Министерство обороны РФ

Министерство обороны РФ в Telegram-канале сообщило, что самолет морской авиации уничтожил в акватории Черного моря четыре быстроходных катера ВСУ с десантными группами.

«30 августа около 00.00 мск самолетом морской авиации Черноморского Флота в акватории Черного моря уничтожены 4 быстроходных военных катера с десантными группами», - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что были ликвидированы военнослужащие украинских сил специальных операций общей численностью до 50 человек.

Как писал сайт KP.RU, ранее Минобороны РФ заявило, что ночью 30 августа пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотниками самолетного типа по объектам на территории России.

Уточнялось, что три украинских беспилотника были сбиты ПВО над территорией Брянской области и еще один БПЛА над территорией Орловской области.

Напомним, что Владимир Рогов сообщил, что 20 украинских беспилотников участвовали в атаке на аэропорт Пскова. Один из дронов упал на топливозаправочный комплекс.

Кроме того, в результате атаки были повреждены четыре самолета Ил-76 в Пскове.