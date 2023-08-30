Развожаев: Черноморский флот отражает атаки БПЛА на бухту Севастополя

Развозжаев: Черноморский флот отражает атаки БПЛА на бухту Севастополя Фото: Александр КОЛБАСОВ

Черноморский флот России отражает с моря атаки беспилотников на бухту Севастополя, об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Силы Черноморского флота отражают атаки беспилотников на бухту Севастополя», - написал Развожаев.

Он подчеркнул, что в районе Севастопольской бухты по предварительной информации силы ППДО отражают атаки вражеских беспилотников с моря.

Все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности, уточнил Развожаев.

Как писал сайт KP.RU, Минобороны РФ сообщило, что над территорией Калужской области сбит украинский беспилотник.

Ранее была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотниками самолетного типа по объектам на территории России. Три украинских беспилотника были сбиты ПВО над территорией Брянской области и еще один БПЛА над территорией Орловской области.

Самолет морской авиации уничтожил в акватории Черного моря четыре быстроходных катера ВСУ с десантными группами.