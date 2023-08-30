Собянин: Направлявшийся к Москве беспилотник был уничтожен силами ПВО Фото: Агентство городских новостей Москва
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что беспилотник, направлявшийся к Москве, уничтожен средствами ПВО в Рузском районе Московской области.
«Сегодня ночью была предпринята попытка массовой атаки беспилотников в Центральном федеральном округе», - написал Собянин.
Мэр столицы отметил, что один из БПЛА, направлявшийся к Москве, был уничтожен силами ПВО в Рузском районе.
«Предварительно пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте произошедшего», - уточнил руководитель Москвы.
Как писал сайт KP.RU, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что Черноморский флот России отражает атаки украинских беспилотников на бухту Севастополя.
Он подчеркнул, что в районе Севастопольской бухты, по предварительной информации, силы ППДО отражают атаки вражеских беспилотников с моря. Все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности.