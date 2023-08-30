В Лондоне шесть полицейских были покусаны во время карнавала Фото: Zuma/TASS

В Лондоне во время Ноттинг-Хиллского карнавала полицейские стали жертвами нападений, шесть из них были покусаны, один подвергся сексуальному нападению, об этом сообщили в Федерации столичной полиции.

«Карнавал в Ноттинг-Хилле вновь омрачен серьезным насилием и нападениями на сотрудников полиции», - говорится в сообщении.

Отмечалось, что шестеро полицейских были укушены, один подвергся сексуальному насилию, один находится в больнице.

По данным полиции, за два дня карнавала было проведено 275 задержаний за различные правонарушения.

Как писал сайт KP.RU, 29 июня во Франции продолжались беспорядки, вызванные убийством полицией 17-летнего подростка. В Манте и коммуне Монс-ан-Барель протестующие сразу перешли к радикальным действиям и подожгли здания мэрий.

В Тулузе около 50 человек вышли на улицы города и атаковали полицию. Они забросали силовиков камнями и подожгли баррикады. В ответ на эскалацию насилия, полиция применила слезоточивый газ.

Аналогичная ситуация сложилась и в Лилле, где сотня людей вышла на акцию «против полицейского произвола» напротив префектуры города.