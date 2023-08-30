В Одессе прогремели взрывы Фото: REUTERS

В Одессе второй раз за ночь прогремели взрывы, об этом сообщило украинское издание «Суспильне Одесса».

«В Одессе снова прозвучал взрыв», - сообщило издание.

Отмечалось, что меньше чем за 10 минут данное издание уже сообщало о взрыве в городе.

Как писал сайт KP.RU, В городе Кривой Рог Днепропетровской области прогремели взрывы.

При этом каких-либо подробностей инцидента украинские СМИ не сообщали. Кроме того, местные власти ситуацию не комментировали.

В регионе на тот момент действовала воздушная тревога.

29 августа на территории Черниговской области Украины прогремели взрывы. Уточнялось, что взрыв прогремел в Новгород-Северском районе.

Напомним, Вооруженные силы Российской Федерации наносят удары по критически важной инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года после того, как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту 8 октября 2022 года.