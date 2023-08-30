Скорость мобильного интернета в Новой Москве выросла в полтора раза

В десяти поселениях с населением более 100 тысяч человек модернизировали сотовую сеть Фото: Shutterstock

МегаФон в полтора раза повысил скорость мобильного Интернета в Новой Москве. Благодаря модернизации сотовой сети качество связи улучшилось в десяти поселениях, расположенных в муниципальном образовании Сосенское. Скорость Интернета выросла в поселках Коммунарка и Газопровод, деревнях Бачурино, Столбово, Макарово, Сосенки и Николо-Хованское,коттеджном поселке Антоновка и др. В общей сложности в них проживает более 100 тысяч человек.

«Здесь много жилых комплексов, парков и зон отдыха, также продолжается активное жилищное строительство и как следствие наблюдается большой рост потребления абонентского трафика. Мы обновили телеком-оборудование на базовых станциях, чтобы скорость интернета оставалась высокой вне зависимости от нагрузки на сеть», – сообщил Михаил Прахов, директор МегаФона по развитию в Московском регионе.

После модернизации оборудования на 47 базовых станциях мобильный интернет у жителей этих поселков стал работать заметно быстрее. Так, средняя скорость скачивания выросла на 48%, а загрузки – на 87%.

Мобильный оператор также планирует провести рефарминг и перевести частоты, используемые в сетях связи 2G и 3G, в современный стандарт LTE. Это позволит еще больше увеличить скорость Интернета в Новой Москве, отмечает телеком-оператор. Абоненты смогут смотреть видеоролики в высоком разрешении. Улучшится и качество видеосвязи: звонки и видеоконференции будут идти без задержек и прерывания, с более четкой картинкой и звуком.