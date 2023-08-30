Метро на Таймс-сквер в Нью-Йорке залило почти 7 млн литров воды Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Метро под площадью Таймс-сквер в Нью-Йорке затопило почти семью миллионами литров воды из-за прорыва старой трубы. Об этом пишет газета New York Times, ссылаясь на представителей транспортных служб города.

«120-летний водопровод под Таймс-сквер прорвало во вторник утром, в результате чего систему метрополитена затопило примерно 1,8 миллиона галлонов воды, нарушив утренние поездки на работу», - приводит издание заявление чиновников.

Как сообщил комиссар отдела охраны окружающей среды (DEP) Нью-Йорка Рохита Аггарвалы, ситуация с прорывом водопровода серьезнее всего затронула метро, поскольку труба проходит прямо над ним.

Из-за проведения ремонтных работ перекрыли ряд улиц Манхеттена.

Напомним, в прошлом году прорыв водопровода произошел в Лазаревском районе Сочи, где струя воды била в высоту более 10 метров.