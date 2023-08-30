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НовостиПолитика30 августа 2023 11:43

Newsweek: британский наемник сообщил о снижении эффективности HIMARS для ВСУ

ВС РФ размещают важные объекты вне зоны действия РСЗО, пишет издание
Екатерина КОСОБОКОВА
Newsweek: британский наемник сообщил о снижении эффективности HIMARS для ВСУ

Newsweek: британский наемник сообщил о снижении эффективности HIMARS для ВСУ

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, применяемые Вооруженными силами Украины (ВСУ) теряют свою эффективность. Об этом пишет Newsweek со ссылкой на британского наемника.

«Российские войска адаптировались к стратегии ВСУ использовать ракеты для ударов по ключевым позициям», - приводит издание слова военнослужащего.

Он пояснил, что Вооруженные силы РФ поменяли стратегию и теперь размещают важные объекты вне зоны действия HIMARS. Как следствие, реактивные системы залпового огня начали терять эффективность.

Ранее российские военные в беседе с обозревателем KP.RU Виктором Баранцом рассказывали, что, несмотря на громогласные заявления о возможностях американской РСЗО HIMARS, российским войскам удалось разработать эффективный метод борьбы с этим видом вооружения.

Так, специалисты из РФ смогли не только разобраться во внутреннем устройстве HIMARS, но и найти наиболее эффективную систему их поражения. После этого Министерство обороны в сводках регулярно публикую данные о поражении американских РСЗО средствами радиоэлектронной борьбы.