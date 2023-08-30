Диетолог Кондаурова: имбирь, куркума, корица помогут похудеть Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Диетолог Анастасия Кондаурова названы продукты, которые положительно влияют на здоровье и улучшают обмен веществ. Эксперт перечислила специи и пряности способствующие быстрому похудению.

По ее словам, хорошо выводят лишнюю жидкость из организма и ускоряют обмен веществ перец чили и грейпфрут.

Быстро сжигают жир и способствуют похудению некоторые имбирь, куркума, корица, и чеснок. Они положительно влияют на здоровье и улучшают обмен веществ. А если сочетать кардамон с мясом и добавлять в кофе, то результат будет очевиден.

Кстати, хорошим противовоспалительным средством является куркума. Она благоприятно влияет на здоровье и, конечно, помогает снизить вес.

- Людям с хроническими заболеваниями следует проконсультироваться со специалистом перед тем, как обновить рацион питания. Особенно это касается тех, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, - пояснила Кондаурова интернет-изданию «Подмосковье сегодня».