Профессор Шамин: журналы и наполнитель для кошачьего туалета выделяют радиацию

Профессор Роман Шамин рассказал о том, что радиация может исходить даже от продуктов питания и вещей, но при условии, если они куплены у недобросовестного продавца.

Оказывается, если человек ест некачественные продукты, то радионуклиды могут проникнуть в организм. Поэтому рекомендуется покупать только сертифицированный товар.

Эксперт подчеркивает, что внимательно нужно выбирать молоко, картофель, овощи и фрукты, грибы, морепродукты.

Опасными могут быть не только продукты питания, но и вещи, окружающие нас в быту. Например, глянцевые журналы. При их производстве используется коалин, который удерживает радиацию. А хрустальная посуда содержит свинец.

Кстати, даже в наполнителе для кошачьего туалета есть бентонитовая глина - это остатки тория и урана, которая дает сильнейшее излучение.

Профессор советует древесный наполнитель.

- Если у вас возникли сомнения в безопасности предмета, можно обратиться в Роспотребнадзор для проведения измерений, - подытожил Шамин в беседе с Lenta.ru.

Раннее врач-терапевт Андрей Кондрахин предупредил о том, что не стоит носить мобильный телефон в нагрудном кармане. От электромагнитного излучения могут возникнуть проблемы с сердцем, сказал специалист «360».