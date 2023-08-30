Невролог Дешкович посоветовала родителям не пугать ребенка школой Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Остаются считанные дни до начала учебного года. Особенно волнуются будущие первоклассники и их родители. Как помочь справиться со стрессом и как определить готовность ребенка к школе, рассказывает невролог Ольга Дешкович.

Важно, чтобы был позитивный настрой перед поступлением в школу. Родители должны рассказать ребенку о том, как они были школьниками, о своих друзьях, учителях, веселых праздниках. Самое главное, нельзя пугать ребенка школой и негативно о ней отзываться. Волнение и страх у первоклассника исчезнут, если он будет уверен в поддержке родителей.

Перед школой обязательно надо пройти медосмотр и получить заключение о состоянии здоровья будущего школьника. Важно учитывать его характер, способности. Например, если ребенок гиперактивный, то могут появиться трудности с нарушением письма (дисграфия) и нарушением чтения (дислексия), а также речевые проблемы.

Доктор советует заранее показать малыша специалисту. Помимо того, сделать все необходимые по возрасту прививки и ввести в ремиссию хронические заболевания ребенка, если они есть. Стоит учитывать и правильный режим дня. Ребенок должен хорошо высыпаться (не менее 10 часов) и ложиться в постель в 21.30.

- Важно исключить гаджеты, компьютер, телефон, телевизор за 3 часа до сна. Родители полностью должны контролировать экранное время детей вплоть до 14 лет», - пояснила Дешкович «Газете.Ru».

Ранее руководитель Центра детского сна Елена Мурадова рассказала Life, как после летних каникул наладить детский сон. Настроиться на отдых школьнику помогут эти советы: Примерно за час до сна нужно приглушить свет — это способствует выработке "гормона ночи" мелатонина. Ограничить за ужином сладкое и не пить кофе. Исключить перед сном шумные игры. Проветрить комнату.