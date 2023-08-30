Экономист рассказал, как можно использовать российские доходы в рупиях Фото: Shutterstock

Доходы России от экспорта в рупиях можно вложить в совместные проекты с Индией. Такое мнение выразил экономист Александр Абрамов в беседе с «Лентой.ру», отметив, что это один из способов использовать неконвертируемые средства.

— Давно обсуждается, куда и как девать рупии. Мне кажется, нужно стратегическое мышление в этой области. Индия является одной из самых быстроразвивающихся экономик мира, и России нужно пытаться создавать какие-то совместные производства, более сложные технологии взаимодействия с Индией, чем просто экспорт сырья и материалов в эту страну, — добавил Абрамов.

В это время экономист Михаил Задорнов предположил, что «зависшие» рупии могут быть одной из причин ослабления курса рубля. По его словам, Россия поставила в Индию нефтепродуктов на 30 миллиардов долларов в первом полугодии 2023 года, а экспорт товаров из Индии составляет всего 6-7 миллиардов. Эти слова эксперта опубликовали «Известия».

Однако на это предположение эксперта отреагировали в Минэнерго России, отметив, что конвертация индийской валюты никак не может спровоцировать ослабление рубля, поскольку большая доля валютной выручки возвращается нефтяным компаниям. Слова ведомства опубликовал Пятый канал.