Полковник Литовкин: атаками беспилотников ВСУ пытаются скрыть провал наступления Фото: Александр ГЛУЗ

Атаками беспилотников на территорию России Киев пытается скрыть провалы в ходе наступления. Об этом заявил полковник в отставке Виктор Литовкин в разговоре с «Лентой.ру».

— Беспилотники используют, чтобы как-то компенсировать неудачи в наступлении. Причем, применяют их не в бою, а против мирного населения, ведь беспилотники направляют в символические точки, — заявил Литовкин.

Также военный обозреватель рассказал, что ВСУ пытаются наносить удары беспилотниками по чувствительным местам, чтобы информационная повестка больше писала об этом, вместо того, чтобы говорить о неудачах украинской армии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские военные эксперты уже работают над тем, как больше не допустить атак украинских дронов на территорию РФ. Эти его слова опубликовала «Российская газета».

В это же время участник СВО Дмитрий Афанасьев предположил, что долетающие до России беспилотники могут запускать не только с территории Украины, но и из Эстонии или Литвы. По его словам, более точную оценку такой вероятности могут дать специалисты, которые видят тип дронов. Этим эксперт поделился с «Царьградом».