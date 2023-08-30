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НовостиЗдоровье30 августа 2023 15:19

Ученый Лобусов: иглоукалывание помогает при проблемах ЖКТ и дыхательной системы

При процедуре иглоукалывания воздействие идет на соединительную ткань
Валентина БРЫКАЛИНА
Валентина БРЫКАЛИНА
Точного объяснения того, как работает иглоукалывание, до сих пор нет

Точного объяснения того, как работает иглоукалывание, до сих пор нет

Фото: Алена МАРТЫНОВА

Иглоукалывание может помочь при проблемах желудочно-кишечного тракта, органов дыхания, а также опорно-двигательного аппарата. Об этом рассказал «Газете.ru» сотрудник биологического факультета и преподаватель факультета психологии МГУ им. Ломоносова Егор Лобусов, который проводил исследования методов китайской традиционной медицины.

- В трех системах организма: опорно-двигательного аппарата, ЖКТ и дыхательной системы, эффект наиболее силен, – сообщил эксперт, добавив, что благоприятный результат достигается, в том числе, за счет эффекта плацебо.

Лобусов уточнил, что при процедуре иглоукалывания, воздействие идет на соединительную ткань, а также происходит мощное психологическое воздействие.

По данным RT, успех процедуры зависит от вида заболевания, его тяжести, а также от чувствительности пациента к данному методу лечения. Специалисты считают, что акупунктура, в комплексе с другими методиками, может помочь при гинекологических и урологических заболеваниях, а также при проблемах с репродуктивной системой и даже депрессии.

«Москва 24» сообщила, что точного объяснения того, как работает иглоукалывание, до сих пор нет. По одной версии, все дело в улучшении микроциркуляции в месте укола, по другой – в выделении во время процедуры различных веществ, помогающих справиться с болью.