Ученый Лобусов: иглоукалывание помогает при проблемах ЖКТ и дыхательной системы

Точного объяснения того, как работает иглоукалывание, до сих пор нет Фото: Алена МАРТЫНОВА

Иглоукалывание может помочь при проблемах желудочно-кишечного тракта, органов дыхания, а также опорно-двигательного аппарата. Об этом рассказал «Газете.ru» сотрудник биологического факультета и преподаватель факультета психологии МГУ им. Ломоносова Егор Лобусов, который проводил исследования методов китайской традиционной медицины.

- В трех системах организма: опорно-двигательного аппарата, ЖКТ и дыхательной системы, эффект наиболее силен, – сообщил эксперт, добавив, что благоприятный результат достигается, в том числе, за счет эффекта плацебо.

Лобусов уточнил, что при процедуре иглоукалывания, воздействие идет на соединительную ткань, а также происходит мощное психологическое воздействие.

По данным RT, успех процедуры зависит от вида заболевания, его тяжести, а также от чувствительности пациента к данному методу лечения. Специалисты считают, что акупунктура, в комплексе с другими методиками, может помочь при гинекологических и урологических заболеваниях, а также при проблемах с репродуктивной системой и даже депрессии.

«Москва 24» сообщила, что точного объяснения того, как работает иглоукалывание, до сих пор нет. По одной версии, все дело в улучшении микроциркуляции в месте укола, по другой – в выделении во время процедуры различных веществ, помогающих справиться с болью.