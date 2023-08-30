МЧС: около 50 человек эвакуировали из Уссурийска из-за угрозы подтоплений Фото: Екатерина МАКСИМОВА

В Уссурийске, Приморском крае, были эвакуированы около полусотни человек, из-за угрозы новых подтоплений. Вывоз людей произвели превентивно, во избежание последствий в случае, если находящаяся в зоне риска часть города будет подтоплена. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.

«В настоящее время сотрудниками чрезвычайного ведомства в превентивных целях эвакуировано 46 человек, 16 из которых размещены в пункте временного размещения на базе общежития ПГСХА», - говорится в сообщении ведомства.

Остальные люди, которые были эвакуированы, размещены у своих друзей и родственников по собственному желанию. Также спасатели, совместно с полицией, проводят мероприятия по оповещению жителей Уссурийска, предупреждая их о возможных эвакуациях.

Причиной подтоплений в ведомстве назвали повышение уровня воды в реках Раковка и Раздольная.

Ранее KP.RU сообщил, что Приморье продолжает затапливать. Потоки воды сносят мосты, топят автомобили, отрезают деревни и сёла от других населённых пунктов.