Врач Кареева: акупунктура может помочь при болях и проблемах с нервами

На сегодняшний день эффективность иглотерапии не доказана Фото: Алена МАРТЫНОВА

Иглоукалывание может помочь при нервных заболеваниях и некоторых видах боли. Однако лечение стоит проводить в комплексе с другими методиками, сообщила «Газете.ru» рефлексотерапевт Мария Кареева.

- Иглорефлексотерапия в комплексе с другими методиками помогает справляться с миофасциальными болями, заболеваниями периферических нервов. В любом случае наибольшая эффективность достигается при использовании комбинированного подхода, - считает Кареева.

Она добавила, что успех процедуры зависит от заболевания, его тяжести и чувствительности пациента к данному методу лечения.

Ранее «Известия» сообщили, что иглоукалывание может привести к осложнениям, в том числе к передаче инфекционных заболеваний и повреждению нервов и сосудов. Среди противопоказаний использования метода: наличие злокачественных новообразований, инфекционные заболевания, различные заболевания крови и кожи и др.

Телеканал «360» отмечал, что на сегодняшний день эффективность иглотерапии не доказана и сделать это практически невозможно. По словам специалистов, иглотерапия относится к альтернативным методам медицины, которые сложно проверить.