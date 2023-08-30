Диетолог рассказала, какие продукты полезно есть осенью

Осенью полезно употреблять пищу продукты с высоким содержанием хрома Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Осень считается сезоном простуды и депрессии, это время, когда организм особенно нуждается в поддержке и полезных микроэлементах. Какие продукты стоит употреблять в этом время года рассказала NEWS.ru диетолог Елена Соломатина.

- Продукты с содержанием хрома помогут легче пережить осень. Этот элемент содержится в морепродуктах, какао и финиках, - сообщила Соломатина.

Диетолог отметила, что в это время года лучше не налегать на сладости и фастфуд. Так, для изготовления какао стоит использовать натуральный порошок, а финики можно использовать вместо конфет.

Ранее KP.RU сообщил, что врач-иммунолог Вячеслав Жемчугов назвал самые опасные инфекции осени 2023 года. Это заболевания, передающиеся воздушно-капельным путем - ОРВИ, грипп, коронавирус. А также кишечные инфекции, в их числе, главным образом, гепатит А, энтеровирусы и ротавирусы, энтеровирусный менингит.

Не стоит сбрасывать со счетов уже упоминавшийся коронавирус: около месяца назад появился новый его подвид – ВА.2.86, рост заболеваемости им специалистами прогнозируется уже осенью-2023.