Мятежники избрали генерала Нгему главой Габона на переходный период Фото: REUTERS

Командующий Республиканской гвардией Габона генерал Брис Олиги Нгема стал главой страны на переходный период, об этом заявил представитель мятежников в эфире местного телеканала.

«После сегодняшней встречи... генерал Олиги Нгема Брис единогласно назначен ...президентом на переходный период», — сообщил он.

Как писал сайт KP.RU, ночью 30 августа военный переворот произошел в Габоне. Группа высокопоставленных военнослужащих очередной бывшей колонии Франции в Центральной Африке объявила об отмене результатов президентских выборов и роспуске органов власти.

Мятежники подтвердили, что захватили власть и в настоящее представляют все силы безопасности и обороны Габона. Военные отменили результаты всеобщих выборов, которые, по их мнению, не заслуживают доверия, и распустили государственные учреждения, включая правительство, сенат, нацсобрание, конституционный суд и избирательную комиссию.

Границы Габона были закрыты «до дальнейшего уведомления», а в столице страны Либревиле слышна стрельба.