В Киеве полагают, что ВСУ достаточно 60 истребителей F-16 Фото: REUTERS

Советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат считает, что Киеву для выполнения боевых задач достаточно 60 истребителей F-16.

«Пусть 60 самолетов… Если они будут рассредоточены по разным оперативным аэродромам, где-то там между ними будут советские истребители. Оперативно вылетели, уничтожили, сели», - заявил он в интервью украинскому телеканалу.

По мнению Игната, для таких задач этого «достаточно было бы».

Как писал сайт KP.RU, в конце июля Игнат объяснил, почему силы украинской ПВО не смогли сбить российские ракеты «Оникс», первоначально задуманные как противокорабельные, но после усовершенствования ставшие универсальными.

По его словам, она летит со скоростью более 3000 километров в час, может высоко подниматься и снижаться до 10-15 метров над морем при заходе на цель.

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