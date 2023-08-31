Россия в ООН наложила вето на западный проект резолюции санкций в отношении Мали Фото: REUTERS

Россия в Совбезе ООН наложила вето при голосовании по западному проекту резолюции по санкциям в отношении Мали, об этом сообщил ТАСС.

В документе предлагалось продлить действующий с 2017 года санкционный режим до 31 августа 2024 года.

Отмечалось, что Россия настаивает на том, чтобы это продление было последним. Кроме того, Совет Безопасности может в любой момент пересмотреть ограничения.

Как писал сайт KP.RU, 23 мая 2022 года глава МИД Мали Абдулай Диоп заявил, что антироссийские санкции Запада ударили по бедным странам.

Дипломат подчеркнул, что уже можно отметить, что цены на все продукты выросли. Возникает очень много сложностей, очень много проблем. Также могут быть затронуты банковские операции. Это создало трудности, парализовало экономическую систему.

По его словам, естественно, это в первую очередь бьет по бедным странам, которые уже столкнулись с большими проблемами в снабжении населения.